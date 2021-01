Quando Vlahovic si ricorda di essere un centravanti e non un terzinaccio arriva la spaccata vincente. Dragowski neutralizza un rigore…e un tiro ancora più velenoso

Finalmente la Fiorentina espugna il Franchi: impresa che non le riusciva dal 25 ottobre dell’anno scorso. Nessun trionfalismo per una vittoria cercata con determinazione ma anche con altrettanta confusione di idee e di gioco. Tuttavia la classifica ora la si può guardare senza rabbrividire. Intanto passano le ore e dal mercato arrivano solo notizie di cessioni. Gli acquisti, quando arriveranno, saranno comunque in ritardo.

Dragowski – 9 – Para il rigore e un tiro deviato più velenoso del rigore.

Vlahovic – 8 – Tre ghiotte occasioni in area che tratta da terzinaccio. Quando si ricorda di essere un centravanti si lancia in spaccata segnando il gol vittoria che vale tre punti per la squadra e tre voti in più a lui di quanto aveva meritato fino a quel momento.

Callejon – 6,5 – Disegna una parabola malandrina che aggira la difesa del Cagliari e finisce sul piedone di Vlahovic. Inizia a carburare.

