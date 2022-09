Quanta Serie A in Turchia. Non solo Torreira: anche un altro ex Fiorentina sceglie l’avventura in Medio Oriente

In questa sessione di calciomercato, tantissimo giocatori che hanno calcato i campi di Serie A hanno scelto una nuova avventura in Turchia. Proprio la Super Lig è uno di quei pochi campionati al mondo dove il mercato si è concluso ieri, giovedì 8 settembre. E una squadra turca ha ufficializzato un colpo last minute.

Dopo che Lucas Torreira non ha proseguito l’esperienza alla Fiorentina, accasandosi al Galatasaray, anche Mertens e Icardi hanno scelto i giallorossi. In questo caso, però, la squadra protagonista è l’Ankaragucu, che ha completato l’acquisto di Kevin Malcuit. L’ex Fiorentina era già svincolato dal Napoli.