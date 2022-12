Sul proprio profilo Instagram, l’ex attaccante della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic. “Quante battaglie in campo. Ciao Sinisa” è la frase che si legge sotto a una bellissima foto che ritrae proprio Batistuta, in maglia viola, e Mihajlovic, in maglia blucerchiata, contendersi il pallone durante un Sampdoria–Fiorentina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriel Omar Batistuta (@gabrielbatistutaok)