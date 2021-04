Quante sono le probabilità che la Fiorentina retroceda? L’analisi sconsigliata ai più scaramantici

Sulla rivista L’Ultimo Uomo leggiamo un’interessante analisi sulle possibilità statistiche di retrocessione delle varie squadre in lotta per mantenere la categoria. Lo studio si basa sugli Expected Goals, ovvero i gol attesi, che rappresentano il potenziale offensivo prodotto da una squadra. Questi rendono possibili anche le simulazioni degli incontri di campionato che restano da disputare. Date cioè le occasioni create e concesse dalle squadre, si può provare ad assegnare a ciascuna delle contendenti le probabilità di vittoria negli 80 match che mancano per completare il calendario.

Le simulazioni su base statistica procedono però seguendo un’assunzione, cioè che i rapporti di forza da qui alla fine non cambino più. L’algoritmo non può prevedere, ad esempio, l’impatto di infortuni o squalifiche per gli uomini chiave, né di eventuali focolai di Covid-19 nei centri sportivi. Secondo la macchina, Crotone e Parma sono praticamente già retrocesse. La squadra di Cosmi ha una probabilità di salvarsi dello 0,5%. Al Parma il computer dà qualche chance in più: gli scenari che prevedono retrocessione dei “ducali” sono pari a circa il 93%. Nella considerazione dell’algoritmo ha pesato anche il calendario della squadra di D’Aversa, che ha due dei tre scontri diretti fuori casa. Secondo l’algoritmo, la quota salvezza si assesterà intorno ai 37 punti, e la Fiorentina avrebbe una probabilità di retrocedere pari al 5%.

La Fiorentina ha avuto una stagione molto travagliata e di difficile lettura persino attraverso le lente oggettiva dei numeri. È la squadra che ha il terzo baricentro medio più alto del campionato, dietro solo a Atalanta e Inter. Ha superato i nerazzurri, dopo l’ultima giornata, per dominio territoriale. Nonostante la Fiorentina riesca a stabilirsi spesso nella metà campo avversaria, la produzione offensiva non è allo stesso livello.

Per passaggi completati in area i viola sono quindicesimi. Per volume di tiro la Fiorentina è sedicesima. Una buona selezione dei tiri garantisce ai viola una pericolosità offensiva sui livelli medi del campionato. Anche dal punto di vista difensivo, la prestazione della Fiorentina è su livelli intermedi: gli Expected Goals che concede la rendono la decima squadra del campionato. L’impennata che si vede nel grafico è dovuta alle prestazioni contro Benevento, Milan e Atalanta (quasi 8 xG concessi in tre partite).

La Fiorentina ha la fortuna di avere due scontri diretti nelle ultime tre giornate, quando i giochi potrebbero essere fatti. Oltre a quegli scontri, incontrerà squadre che hanno poco da chiedere al campionato.