Quanti diffidati per la Fiorentina contro la SPAL… Difesa, attenta ai cartellini!

Sono quattro i giocatori della Fiorentina in diffida: Milenkovic, Lirola, Cáceres e Dalbert. Del reparto difensivo si salva solo capitan Pezzella e, guardando anche alla prossima partita in campionato contro il Napoli, i cartellini domani potrebbero essere fatali per la formazione viola. L’obiettivo però è quello di portare a casa i tre punti ad ogni costo, perché domani conta solo un risultato.