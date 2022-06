Quanti sondaggi per Gnonto. Ecco a quanto può partire

Wilfried Gnonto, calciatore classe 2003 dello Zurigo, ha decisamente impressionato ieri nel suo debutto con la Nazionale italiana. Come già riportato, la Fiorentina sembra essere nella sua orbita, insieme a una moltitudine di altri club, italiani e non. Tra i più di spicco, ci sono Roma e Sassuolo in Italia, oltre a Ajax, PSV, Monaco e tanti altri.

La concorrenza è spietata e, per il giovane attaccante, sarà una lotta all’ultimo sangue. Non si tratta, comunque, di un prezzo fuori mercato, considerato che il contratto con lo Zurigo è in scadenza nel 2023 e, con ogni probabilità, non verrà firmato. Il costo si aggira tra i 5 e i 7 milioni di €.