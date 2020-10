Quanto dista Maurizio Sarri da… Rocco Commisso?

“Un progetto ambizioso e immediato”, è quanto si aspetta Maurizio Sarri dalla sua prossima avventura ed è, almeno nella prima parte, quanto ha sempre detto di voler imbastire Rocco Commisso. Qualche dubbio in più ce lo teniamo sulle tempistiche, restando ancora nebulosa la questione stadio ma soprattutto quella del legame tra essa e la crescita sportiva, della serie: sì va bene lo stadio ma nel frattempo stiamo a guardare o cresciamo? In attesa che il patron viola scopra le carte in questo senso, l’attualità della panchina tiene banco, con uno Iachini che non va proprio a nozze con l’idea di progettualità e di ambizione. Il sogno della piazza è Maurizio Sarri che alla Fiorentina aprirebbe più di uno spiraglio, per questioni di origine e di simpatia calcistica. Però la Fiorentina dovrebbe fare la sua parte, più che sotto il profilo economico, proprio su quello delle prospettive: le sue pretese sono in linea con le idee di crescita di Commisso o il gap tra i due è ancora troppo elevato per poter scommettere su un progetto comune?

