Quanto è bravo questo Marchizza: E la Fiorentina entra in gioco

La Serie B sta mettendo in mostra una serie di talenti che sono seguiti da vicino anche da club di A, compresa la Fiorentina.

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, il club viola in estate potrebbe tornare a bussare alla porta del Sassuolo per Riccardo Marchizza, difensore che i neroverdi hanno prestato allo Spezia. Inzaghi avrebbe voluto subito portare il classe ’98 a Benevento, ma una sua eventuale partenza è stata rimandata all’estate. Ed è proprio allora che i gigliati, assieme a Bologna e Lecce entreranno in corsa per aggiudicarselo.