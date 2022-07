Quanto guadagnerà la Fiorentina dalla Conference League? I dettagli e le cifre

Il sito calcioefinanza.it ha calcolato i ricavi minimi delle squadre italiane che la prossima stagione parteciperanno alle coppe europee. Per quanto riguarda la Fiorentina e la Conference League, per i club qualificati alla fase a gironi, la UEFA distribuirà un totale di 235 milioni di euro. L’importo netto disponibile per i club partecipanti sarà suddiviso nel modo seguente:

il 40% sarà destinato alle quote di iscrizione (94 milioni di euro);

il 40% sarà destinato a quote fisse legate alla performance (94 milioni di euro);

il 10% sarà destinato agli importi per coefficienti (23,5 milioni di euro);

il 10% sarà destinato a quote variabili legate al market pool (23,5 milioni di euro)

Senza considerare il market pool (che dipende dal valore dei diritti tv per la singola competizione, dal piazzamento della squadra nel campionato precedente e dal numero di partite disputate dalla singola squadra rispetto al totale delle squadre dello stesso paese) e dei premi da risultati che dipenderanno dall’andamento nel torneo, i ricavi minimi per la Fiorentina, se dovesse superare lo spareggio e accedere ai playoff, sarebbero i seguenti: