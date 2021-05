Quanto manca alla Fiorentina per la salvezza matematica? Il dato

I risultati della 35esima giornata di Serie A avvicinano sempre di più la Fiorentina alla salvezza. La vittoria dei viola e quella del Cagliari nello scontro diretto contro il Benevento sono due mattoncini fondamentali nella corsa salvezza della squadra di Iachini.

Quanto manca alla salvezza matematica della Fiorentina? La certezza potrebbe arrivare già nel prossimo turno infrasettimanale. Sono due le possibilità per la squadra di Iachini: la vittoria a Cagliari o un mancato successo del Benevento contro l’Atalanta. Considerato che la squadra di Gasperini è in lotta per la Champions League, le possibilità che la Viola sia matematicamente salva mercoledì sera sono elevate.