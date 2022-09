Quanto manca Nico Gonzalez: ma sull’argentino non ci sono certezze. Una speranza che Italiano rinnova di partita in partita

C’è poco da fare: nel calcio la differenza la fanno i giocatori di maggior livello. Non è un caso se, come pluridimostrato, inserire un giocatore “titolare” al posto di uno più “riserva” non dia gli stessi risultati. La Fiorentina non ne ha molti in grado di fare la differenza ma uno sì e si chiama Nicolas Gonzalez: in un mese di stagione però l’ha avuto a disposizione in pratica solo con il Twente e l’ultima apparizione è legata proprio alla gara di ritorno in Olanda (lo spezzone finale), era il 25 agosto.

Su di lui di certezze però non ce ne sono ancora, giovedì era tornato tra i convocati ma è rimasto a guardare per tutta la gara. Oggi Italiano non parlerà e non potremo quindi avere particolari lumi sulla sua condizione, da monitorare di fatto partita dopo partita. La speranza si rinnova anche in vista di domani, ma anche fosse a disposizione quasi certamente non lo sarà da titolare. Da lì alla sosta poi ci sarebbe da affrontare solo il Verona, prima di capire se Nico dovesse addirittura unirsi alla Nazionale Argentina.