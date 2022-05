Quanto vale il marchio Fiorentina? I viola nella top 50 in Europa e tra i primi sette in Italia

Quanto vale il marchio (o brand per dirla all’inglese) della Fiorentina? Secondo l’ultimo report della società di consulenza globale per la valutazione dei marchi, Brand Finance, non arriva a 100 milioni di euro, ma si assesta al 50esimo posto in Europa e al settimo in Italia.

95 milioni di euro, questo il valore che viene assegnato al marchio Fiorentina. Davanti ai viola ci sono, nel nostro Paese, la Juventus, l’Inter, il Milan, il Napoli, la Roma e anche l’Atalanta.

Una certa rivalutazione c’è stata, ma essere costantemente nelle coppe europee e proporre giocatori importanti con la maglia viola è essenziale per far salire ancora il valore.