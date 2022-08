Quanto valgono le rose delle possibili avversarie della Fiorentina in Conference League?

La Fiorentina non è stata molto fortunata nel sorteggio di Nyon che ha svelato quella che potrebbe essere la prossima avversaria dei viola nell’ultimo turno dei preliminari di Conference League prima dei gironi. Secondo i valori di Transfermarkt se i serbi del Cukaricki hanno una valore della rosa che si aggira intorno ai 18 milioni, gli olandesi del Twente hanno un valore di quasi il doppio, ovvero 35 milioni.

Valori lontani e non paragonabili a quello della Fiorentina, pari a 256,35 milioni di euro. Una cifra che non è neanche lontanamente tra i più alti nel nostro massimo campionato, figuriamoci in Europa. Quello che conta però sarà il verdetto del campo. Non mancano i precedenti di “piccole squadre” che riescono nell’impresa e i viola non dovranno certamente abbassare la guardia sia contro i serbi che contro il più esperto Twente.