Quaranta milioni da investire sul mercato e tre giocatori in arrivo. La risposta della Fiorentina alla crisi tecnica

Via Montella e dentro un nuovo allenatore, ma non solo. La Fiorentina si affiderà anche al prossimo mercato invernale per cercare di ritirare su la squadra in maniera rapida fino a posizioni più consone di classifica.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il club viola è deciso ad investire una quarantina di milioni di euro nella prossima finestra di mercato, per consegnare a Iachini una pedina importante per reparto. Cutrone in attacco e Praet per il centrocampo sarebbero due rinforzi più che graditi al nuovo tecnico. Perché il nuovo tecnico si legge ancora sulla ‘rosea’ vuole salvare la Fiorentina attraverso un gioco offensivo.