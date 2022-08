Altra chance dal primo minuto per Martinez Quarta: vietato ripetere gli errori della Cremonese

La Fiorentina ha cominciato la stagione trovando subito la vittoria contro la neopromossa Cremonese, ma le difficoltà non sono mancate. Solo un errore del portiere Ionut Radu ha infatti permesso ai padroni di casa di ottenere tre punti all’ultimo respiro. La Fiorentina è partita col piede giusto e adesso si prepara per la gara di andata del turno preliminare di Conference League contro il Twente valida per la qualificazione alla fase a gironi.

In vista di una gara fondamentale, tuttavia, i Viola dovranno cercare di risolvere gli evidenti errori difensivi che si sono visti nell’incontro con la Cremonese. Problemi che hanno alla loro origine, in parte, l’assenza del difensore brasiliano Igor. Contro il Twente toccherà di nuovo all’argentino Lucas Martinez Quarta e non mancano le perplessità tra i tifosi.

Nella gara d’esordio contro la Cremonese, a causa dell’assenza di Igor, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha puntato su Quarta come compagno di reparto al fianco di Nikola Milenkovic. Una grande occasione per l’argentino, in evidente difficoltà nelle amichevoli estive, e in cerca di riscatto. Tuttavia la prestazione di Quarta contro la Cremonese ha evidenziato una serie di problemi che il giocatore si porta dietro da tempo e che evidenziano perché già dalla passata stagione l’argentino avesse perso la titolarità a favore di Igor. Difatti Italiano si era affidato quasi sempre alla coppia affidabile solida composta dal brasiliano e da Milenkovic, vero punto di riferimento della difesa viola.

A preoccupare sono le amnesie difensive che Quarta ha mostrato anche nella prima di campionato: la mancata evidente marcatura di David Okereke in occasione del pareggio della Cremonese, lo svarione difensivo su Cyriel Dessers che per poco non regala ai suoi la vittoria nel finale, e in generale le troppe palle perse in maniera superficiale e in zone pericolose esponendo la squadra a possibili ripartenze. Errori che non si spiegano visto il potenziale di Quarta e quanto di buono aveva dimostrato nella prima stagione a Firenze.

Stasera contro il Twente l’argentino avrà un’altra chance per convincere Italiano e la Fiorentina, provare a riconquistare la maglia da titolare e soprattutto guadagnarsi minuti e spazio in vista del Mondiale di Qatar. Contro la Cremonese la fortuna ha assistito la Fiorentina e per questo i tifosi viola, si aspettano di rivedere e poter puntare sul miglior Quarta. Proprio nella partita più importante l’argentino è chiamato a rispondere con una grande prestazione