Quarta diventa (suo malgrado) protagonista di una disputa fra due società argentine

La Fiorentina ha acquistato Lucas Martinez Quarta ormai più di un anno fa dal River Plate per una cifra intorno ai 6 milioni più bonus (altri 6 milioni circa). Il difensore argentino in queste ore è al centro di una disputa tra le sue due ex società: il River Plate appunto e il più piccolo e meno conosciuto Club Atlético Kimberley de Mar del Plata.

Nel 2012 il giovane Quarta di trasferisce dal Kimberley al club di Buenos Aires, con un accordo che prevedeva il 15% della futura rivendita all’estero del calciatore in favore del primo. Il presidente del Kimberley Luciano Mignini ha parlato nelle ultime ore al programma radiofonico argentino LaVozDelEstadio affermando che ancora non c’è stato nessun pagamento della percentuale. Queste le sue parole: “Fino ad oggi non abbiamo ancora percepito un peso e per questo la questione è nelle mani dei nostri avvocati. Il River è visto come un grande esempio ma non ci ha pagato soldo per Martínez Quarta“.