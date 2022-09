“Quarta è arrivato a sorpresa come fanno i temporali estivi. Classe e tigna nello stile sfrontato della propria scuola, quando fin qui era stato un annuncio senza conseguenze”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, sul proprio giornale celebra la prestazione del difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, che si è ben comportato nel match contro il Verona.

“E’ arrivato a sorpresa, senza farsi annunciare – scrive Cecchi – come fanno i temporali estivi, portando una ventata fresca di benessere difensivo. Lucas Martinez Quarta domenica scorsa in campo non doveva esserci”.

E ancora: “Col Verona è stato protagonista di una gara sontuosa che alla fine lo ha celebrato come il migliore in campo. Ci voleva. Perché Martinez Quarta fin qui era stato una sorta di promessa di calcio non mantenuta, un annuncio senza conseguenze sul campo”.

Infine: “Una prestazione monstre nei numeri e pure nello stile, con quelli anticipi in mezzo al campo a sradicare palla dai piedi dell’avversario a testa alta, nello stile sfrontato proprio della scuola argentina, pugna e fioretto, classe e tigna, orgoglio e dedizione”.