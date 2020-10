Quarta e il “déjà-vu” Mammana. E il trasferimento in viola può essere rimandato a gennaio

Martinez Quarta dal River Plate alla Fiorentina, una trattativa che stenda a chiudersi e che ricorda inesorabilmente quella avvenuta sempre con “los millonarios” nel 2016 con Emmanuel Mammana che era praticamente un giocatore viola ma che all’ultimo istante Rodolfo D’Onofrio presidente del River fece saltare. Questa volta però la palla è in mano alla Fiorentina, il problema sono le visite mediche di rito e i tempi strettissimi limitati ancora di più dalle direttive Internazionali anti Covid. Ai dirigenti viola tocca fare una scelta, affidarsi ad un medico argentino oppure spostare l’acquisto nella finestra di mercato di gennaio, un intoppo non da poco per una trattativa economicamente definita già da qualche giorno. Anche secondo TyC Sports Argentina il passaggio del difensore classe ’96 potrebbe avvenire a gennaio, con la Fiorentina che cosi deve necessariamente rivedere lo scacchiere della difesa.

