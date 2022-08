Quarta fa riemergere situazioni viste in passato e Italiano spera assolutamente nella permanenza di Milenkovic. Un eventuale sostituto del serbo dovrà avere caratteristiche ben precise

E’ calcio estivo, d’accordo, ma per la Fiorentina contro il Galatasaray sono riemersi antichi deficit di concentrazione (Quarta) e posizioni relative da calibrare meglio (Igor con Quarta) che poco sono piaciuti a Italiano. Certi errori individuali, come quello commesso da Quarta in uscita e dal quale è nato il primo gol, riaccendono i fari su situazioni già viste in passato.

Con Milenkovic sarebbe tutta un’altra storia e non a caso Italiano spera assolutamente che resti. Ma nel caso in cui Nikola dovesse partire, Italiano avrà bisogno di un interprete di alto livello e decisamente pronto all’uso.

Delle caratteristiche che dovrà avere il suo eventuale sostituto se ne occupa stamani La Nazione: nessuna paura ad affrontare l’uno contro uno, velocità di esecuzione, capacità di impostare e confidenza con la linea alta. Ultimi due requisiti necessari per sostituire Milenkovic nella sua posizione: piede destro e buona capacità di colpire di testa, specialità con a parte Igor non ha interpreti insuperabili nella difesa viola.