Quarta in visita al suo River Plate: “E’ sempre bello tornare a casa” – FOTO

E’ tempo di vacanze per i calciatori viola non impegnati con le nazionali. Tra questi figura anche Lucas Martinez Quarta, escluso dal ct Scaloni per le partite di giugno dell’Argentina. Il difensore della Fiorentina in patria ci è tornato lo stesso, facendo visita alla sua Buenos Aires dove si fece scoprire dagli osservatori italiani.

Con un post sul proprio profilo Instagram, Quarta si è mostrato all’interno dello stadio del River Plate, insieme ad altri due ex Millionarios come Palacios e Alario del Bayer Leverkusen. Il commento del viola è stato il seguente: “E’ sempre bello tornare a casa. Ringrazio il River per avermi ospitato con la mia famiglia“.