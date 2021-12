Quarta: “Meritavamo la vittoria, ma abbiamo pareggiato una partita difficile. Mercoledì per chiudere bene l’anno”

Uno dei protagonisti della difesa viola, Luca Martinez Quarta, ha commentato così sul suo profilo Instagram il pareggio interno della gara di oggi contro il Sassuolo: “Volevamo la vittoria e la meritavamo, ma abbiamo dimostrato una grande mentalità e spirito di unità di gruppo pareggiando una partita difficile”.

Aggiunge poi una frase per incitare a dare il meglio anche contro l’Hellas nel prossimo turno: “Testa a mercoledì per finire bene l’anno. Continuiamo così, tutti insieme!”. Il post è accompagnato da una foto che ritrae l’argentino in una posa orgogliosa, così come l’atmosfera che suggerisce il post con le parole di commento.

Eccolo qua sotto: