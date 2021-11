Quarta vince il derby con Torreira.. ma dalla panchina: l’Argentina sempre più vicina al Mondiale in Qatar

Big match nella notte in Sudamerica nel classico Uruguay-Argentina a Montevideo: l’Albiceleste ha vinto per 1-0 grazie al gol dopo 7 minuti firmato da Di Maria. La squadra di Scaloni è poi riuscita a mantenere il risultato fino al termine della gara, proseguendo da imbattuta il suo cammino, al secondo posto del girone. Tutta la partita in campo per Lucas Torreira, play uruguaiano, solo panchina invece per Martinez Quarta (insieme ad Alvarez). Tra 4 giorni sfida al Brasile mentre l’Uruguay se la vedrà con la Bolivia.