Quartetto olandese per Fiorentina-Basaksehir: sarà appena la quinta partita in Europa per il direttore di gara

Per la sfida di contro il Basaksehir, sono stati designati gli arbitri di Conference League. Per la gara in programma domani alle ore 18:45 al Franchi, dirigerà l’incontro il signor Lindhout dai Paesi Bassi, coadiuvato dagli assistenti Diks e Schaap. Il quarto uomo sarà Edwin Van De Graaf, a chiudere il quartetto olandese. Ricordiamo che ai gironi della terza competizione europea non c’è il Var.