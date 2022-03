Quasi mille i tifosi della Juventus al Franchi, ma attenzione agli ‘infiltrati’. Controlli in tutta Firenze

Sono ben ottocento i tifosi bianconeri attesi al Franchi per Fiorentina-Juventus. Tra di loro, secondo quanto riportato da La Nazione, ci saranno anche centocinquanta ultrà. La maggior parte raggiungerà Firenze in pullman, ma ce ne sarà anche qualcuno che arriverà in città con mezzi privati o treni.

Oltre a loro, vanno aggiunti altri tifosi della Vecchia Signora in possesso di biglietti per settori che non siano quello ospite. Con la vendita libera per i residenti nella Regione Toscana, si è alzato la probabilità di infiltrati della Juventus al di fuori del ‘formaggino’.

Le forze dell’ordine hanno predisposto servizi mirati per evitare contatti tra tifoserie. I servizi di controllo sono stati allestiti ai tornelli, ma anche in luoghi nevralgici di Firenze come le vie di accesso allo stadio, le arterie cittadine e anche le stazioni. Controlli ai caselli autostradali, dove i tifosi in arrivo saranno intercettati dalla polizia e poi scortati ai parcheggi scambiatori.