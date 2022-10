Quaterna arbitrale belga per Hearts-Fiorentina: la designazione per la partita di Conference

Arriva la designazione arbitrale per il match di Conference League contro gli Hearts. A Edimburgo la Fiorentina vi Vincenzo Italiano troverà il fischietto belga Erik Lambrechts, alla sua diciottesima apparizione nelle competizioni UEFA. Il classe ’84 di Leuven verrà aiutato dagli assistenti di linea Jo de Weirdt e Kevin Monteny e dal quarto uomo Wim Smet.

Lambrechts è internazionale dal 2014 e sarà quindi lui il direttore di gara di Hearts of Midlothian-Fiorentina, in programma per domani sera alle ore 21:00. Ricordiamo che in Conference League non c’è il VAR.