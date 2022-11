Quattro amichevoli programmate dalla Fiorentina: La prima contro una toscana di C. Prima di Natale c’è una squadra svizzera

Per mantenere un ritmo partita e per presentarsi al meglio alla ripresa in campionato, la Fiorentina ha messo in calendario quattro partite amichevoli per il 7, il 21, il 22 e il 30 dicembre. Gli avversari sono ancora da definire, tranne che per il match del 21 che sarà contro gli svizzeri del Lugano, squadra al momento quarta in classifica nella Serie A elvetica.

La prima uscita dovrebbe essere contro una squadra di Serie C, probabilmente toscana, ovvero una tra Lucchese, Siena e San Donato Tavernelle. Ogni decisione sui prossimi avversari della squadra di Italiano verrà presa a breve.