Quattro anni dopo il destino impensabile di Pjaca: ecco dove può finire l’ex numero dieci della Fiorentina

Quattro anni fa, ad Euro 2016, l’esplosione internazionale di Marko Pjaca che la Juve si accaparrò battendo una folta concorrenza. Il croato però fu frenato quasi subito da un infortunio grave al ginocchio e da lì la sua carriera ha subito un danno quasi irreparabile. Del Pjaca di Firenze restano pochi ricordi, se non per l’utilizzo del numero 10: ora è in prestito all’Anderlecht ma potrebbe diventare obiettivo addirittura del quasi neopromosso Benevento. Il ds Foggia a Ottopagine.it ha commentato così: “E’ un calciatore che non è esploso in maniera definitiva solo a causa di infortuni gravi. Ha delle qualità tecniche indiscutibili, non per niente appartiene alla Juventus. E’ molto forte, si è trasferito in Belgio per trovare la giusta continuità. Dobbiamo andarci cauti, però, nel dire che sarà un nostro obiettivo. Di sicuro verrà un attaccante che saprà inserirsi bene al nostro reparto offensivo. Ben vengano i grandi nomi, ma devono sposarsi con la nostra fisionomia mettendo in campo tanto spirito di sacrificio e voglia di mettersi in discussione

