Quattro anni e mezzo senza vittorie per la Fiorentina col prossimo arbitro. E in trasferta il digiuno è ancora più lungo. Quest’anno con la Lazio…

La partita molto delicata tra Lecce e Fiorentina, in programma domani con inizio alle ore 21.45 sarà diretta dal signor Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata.

I precedenti sono 17 per i viola con questo direttore di gara e lo score è di: cinque vittorie, cinque pareggi, sette sconfitte. Fuori casa il bilancio è molto negativo: una vittoria, quattro pareggi e quattro sconfitte. Quest’anno ha diretto Fiorentina-Lazio partita persa per 2-1 dai gigliati, durante la quale non ha visto un fallo su Sottil nell’azione che ha portato i biancocelesti a realizzare il gol-partita. L’unica affermazione fuori dalle mura amiche è anche piuttosto datata perché è arrivata alla 17esima giornata del campionato 2013/14 Sassuolo-Fiorentina 0-1 (22 dicembre 2013).

Con Guida arbitro i viola non vincono da Fiorentina-Udinese 3-0 (6 dicembre 2015). Dopo questa affermazione sono arrivate quattro sconfitte e due pareggi (entrambi per 0-0).