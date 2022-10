Quattro assenze pesanti per Gasperini

Pomeriggio di lavoro ieri al Centro Bortolotti di Zingonia per l’Atalanta in preparazione alla partita di campionato con la Fiorentina di domenica al Gewiss Stadium di Bergamo. Allenamento differenziato per Djimsiti, Zapata e Zappaccosta, mentre Musso ha seguito un programma personalizzato.

Regolarmente al lavoro dopo gli impegni con le nazionali anche Lookman e Malinovskyi. Domani, sabato 1 ottobre, è in un programma un altro allenamento al Centro Bortolotti di Zingonia a porte chiuse. A riportarlo è Calciomercato.com.