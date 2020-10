Quattro attaccanti su quattro da ‘senza voto’: come può essere un problema dei singoli?

Eppure la Fiorentina segna e neanche poco perché fin qui sono 10 le reti dei viola, 2 in media a partita. Ma degli attaccanti non c’è traccia o quasi: siamo ancora fermi al gol di Kouame a Milano e a quello di Vlahovic con la Sampdoria. Ieri sera hanno giocato tutti, oltre ai due anche Callejon e Cutrone ma nessuno dei quattro ha fatto una qualche cosa che possa farli ricordare in qualche modo. Lo spagnolo è stato dirottato da seconda punta, ruolo dove non ha quasi mai giocato in carriera; il serbo paga la sua inesperienza ma soprattutto la mancanza di organizzazione e coralità della Fiorentina di Iachini. I due subentranti invece hanno dato pochissimo peso, in un momento in cui il diktat era quello di attendere l’Udinese, sperando di non subire troppo. Quando però così tanti giocatori falliscono nella stessa posizione, il sospetto che poi non dipenda troppo da loro viene inevitabile.

0 0 vote Article Rating