Per Milenkovic e Vlahovic sono stati quattro giorni da incubo, iniziati con una denuncia (per entrambi la prima della loro carriera) e culminati con l’eliminazione ai rigori contro la Scozia. Non solo: come scrive La Nazione, al rientro dalla Nazionale i due giocatori dovranno fare i conti con il resto dello spogliatoio (oltre la metà dei convocati, dando il buon esempio, ha scelto di rispettare le regole imposte dall’Asl e di non violare la bolla). Oltre che con la possibile multa in arrivo dalla Procura. In tal senso bisognerà aspettare qualche settimana, anche se non è escluso che – come avvenuto nel caso di CR7 – in mancanza di uniformità sia a livello di politica sportiva (la Uefa ha dato ragione alla Serbia) che di autorità sanitaria la vicenda dei due possa concludersi con un nulla di fatto. La brutta figura, in ogni caso, rimane.

