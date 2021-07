Quattro identikit per il mercato viola

L’esterno destro basso, almeno un centrale di difesa, il regista, l’esterno sinistro alto (a destra giocherà Gonzalez che è mancino e Italiano di solito predilige schierare gli attaccanti laterali come si dice a piedi invertiti): questi sono i quattro ruoli dove la Fiorentina cambierà, ma se e quando dipende in buona parte da Milenkovic, Lirola e Callejon, forse Amrabat ma qui si entra in un discorso complicato.

Che sono i calciatori che possono favorire successivamente il mercato in uscita, avendo estimatori e potenziali acquirenti sebbene finora titubanti: Lirola è convinto di lasciare la Fiorentina e ogni colloquio (ieri con Barone) non sposta la questione, ma perché accada ci vogliono i dodici-tredici milioni che l’Olympique Marsiglia non riesce a presentare nella formula gradita al club viola, così come di concreto con la Lazio per il tornante ex Napoli non c’è ancora nulla. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.