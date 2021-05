Quattro interpreti nuovi in difesa tra centro ed esterni. La Fiorentina spera di incassare un bel pacco di milioni da Milenkovic

Pochi dubbi sul cambio tattico che attuerà la Fiorentina, specialmente in difesa. Le squadre di Gattuso hanno sempre giocato con i quattro dietro e da lì ripartirà pure la viola.

Milenkovic è in uscita verso la Premier. La società punta ad incassare tra i 25 e i 30 milioni dal suo addio. Pezzella potrebbe invece ritornare in Spagna e quindi serviranno almeno due centrali di alto livello per sostituirli. Resteranno a disposizione invece Martinez Quarta, Igor e probabilmente Caceres. L’uruguaiano è ancora in attesa di sapere se il suo contratto verrà rinnovato o meno.

Attenzione alle fasce. Nella Fiorentina attuale non ci sono grandi interpreti, grandi terzini con gamba e qualità, come quelli che aveva per esempio il Napoli di Gattuso. Venuti e Biraghi possono essere in qualche modo tenuti, ma di giocatori ne servono almeno un paio anche sugli esterni.