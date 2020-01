Quattro mesi che non hanno convinto nessuno: ora in Brasile è corsa a due per Pedro

La Fiorentina sembra essere sempre più vicina a Patrick Cutrone. Qualcuno se ne dovrà quindi andare e il primo indiziato sembra essere proprio Pedro. L’attaccante brasiliano non ha convinto in questi quattro mesi a Firenze ed è pronto a fare ritorno in Brasile. Secondo quanto riporta il giornale brasiliano Grupo Globo attraverso il suo giornalista Fred Huber, sia il Flamengo che il Gremio stanno trattando con la Fiorentina per riportare l’attaccante viola nella terra natale. Il Gremio sembra attualmente più avanti nella trattativa.