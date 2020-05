Quattro milioni di euro che resteranno nelle casse della Fiorentina

Il futuro del centrocampista della Fiorentina, Milan Badelj, non è stato ancora deciso ma la sensazione che tutti hanno è che alla fine le strade si separeranno. Lo si legge anche stamattina su La Repubblica. I viola l’avevano riportato a Firenze sulla base di un prestito oneroso al costo di un milione di euro con diritto di riscatto intorno ai quattro. Se si riprenderà il campionato, nelle ultime dodici partite il croato cercherà di guadagnarsi la riconferma, anche se allo stato attuale è molto complicato. Nel caso di un addio, l’ipotesi più probabile per lui è quella di finire in Russia, con la Lokomotiv Mosca in pole position.