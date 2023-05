Quattro ministeri impegnati per risolvere la questione del rifacimento del Franchi. E intanto sul progetto arriva l’avallo della Soprintendenza

Il tempo scorre e diventa sempre più urgente che il governo, che è attualmente impegnato con quattro ministeri, risolva la questione del finanziamento dei 55 milioni di euro che servono per coprire per intero il restyling dello stadio Franchi.

Intanto la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori va avanti: i tempi per la presentazione delle offerte scadranno il 13 giugno. Entro quella data il Comune deve avere in cassa gli oltre 170 milioni necessari (diventati praticamente 200 con la rivalutazione delle materie prime).

Ma se il governo dovesse decidere di non finanziare i 55 milioni, si legge su La Nazione, per una presa di posizione politica, il Comune avrebbe varie possibilità alternative. Dalla comunicazione ai partecipanti alla gara che l’importo complessivo è diminuito da 170,5 milioni a circa 125, all’accensione di un finanziamento attraverso il Credito sportivo o un fondo immobiliare collegato.

Intanto sul progetto di restyling è arrivato l’avallo da parte della soprintendente Antonella Ranaldi.