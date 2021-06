Quattro mosse importanti sul mercato ma… non solo! E c’è un aspetto che la Fiorentina dovrà tenere in considerazione (anche) per la prossima stagione

Sono quattro gli acquisti segnati con l’evidenziatore sul taccuino di Daniele Pradè per la nuova fiorentina di Gennaro Gattuso. Arriveranno un centrale difensivo, un mediano e due esterni d’attacco che possano soddisfare le richieste e l’idea di gioco dell’allenatore viola. Quattro obiettivi per l’undici titolare, poi ci sono le seconde linee da rinforzare.

Tra un mese esatto la squadra gigliata si ritroverà per la prima volta a Firenze con Gattuso che comincerà a valutare i profili sui quali ancora c’è qualche dubbio. Poi sarà molto probabilmente il ritiro di Moena a dare le risposte che l’ex allenatore del Napoli cerca, per poi indicare ai dirigenti quali saranno le mosse da fare sul mercato per rimpolpare una panchina che, visti anche i cinque cambi (con tutta probabilità saranno confermati anche per la prossima stagione), in questi campionati si sta rivelando sempre più decisiva.

Quattro mosse, ma non solo. Il mercato della Fiorentina è pronto a entrare nel vivo.