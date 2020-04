Quattro nomi e mezzo per il futuro della trequarti viola

Le idee per la trequarti viola sono molte, e spaziano tra i giocatori più diversi. Come scrive Calciomercato.com, sicuramente piace molto Rodrigo De Paul, cercato a più riprese sia in estate che a gennaio, così come Bonaventura e Paquetà. Il primo è in scadenza e i viola ci proveranno fino in fondo, il brasiliano sarebbe il grande colpo, anche se la cifra richiesta dal Milan è molto alta. Ruslan Malinovskyi dell’Atalanta, invece, è un vecchio pallino di Pradé, che potrebbe bussare alla Dea in estate per il talento ucraino. Una suggestione che infiammerebbe la tifoseria, invece, è quella che porta a Radja Nainggolan, in uscita dal Cagliari, con Fiorentina e Inter pronte a negoziarne il futuro.