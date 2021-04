Quattro posizioni complicate all’interno della Fiorentina. Un’apertura alle proposte viola che arriva dal solo Caceres

In casa Fiorentina, riflettori puntati sui rinnovi dei contratti di quattro giocatori in particolare: Ribery, Vlahovic, Pezzella e Caceres. Questo capitolo è da considerare un passo chiave prima di definire su quali nomi nuovi investire con maggiore forza per la prossima stagioni.

Per La Nazione queste quattro posizioni sono tutte, per ragioni diverse, piuttosto complicate. Il solo Caceres pare ormai convinto a discutere sulla base del rinnovo annuale che gli sarà proposto dalla Fiorentina.