Quattro sconfitte di fila per Cioffi, tra cui quella di Firenze. Il Verona si guarderà intorno?

E’ arrivata un’altra sconfitta, ancora in extremis, per il Verona di Gabriele Cioffi. Il tecnico fiorentino è caduto anche a Salerno, sotto i colpi, tra l’altro, dell’ex viola Piatek. A nulla è servito il gol del pari di Depaoli, dato che gli scaligeri sono stati sorpassati a un minuto dal fischio finale. La situazione in casa rossoblù, ancora al terzultimo posto, non è serena e questa quarta sconfitta consecutiva pone in bilico il futuro dell’allenatore.

Lazio, Fiorentina, Udinese e infine Salernitana: il Verona non vince in Serie A dalla sfida del 4 settembre contro la Sampdoria. Finora la dirigenza gialloblù aveva supportato l’allenatore italiano, ma la situazione potrebbe presto cambiare. Al termine della partita, comunque, Cioffi si è detto fiducioso affermando di poter riuscire a salvare il Verona.