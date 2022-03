Quattro sfide nella sfida tra Fiorentina e Bologna, con una bonus da dover ancora disputare

Fiorentina-Bologna è una sfida che si può raccogliere in quattro atti. La Gazzetta dello Sport di oggi li presenta partendo da quello a centrocampo, dove i protagonisti si chiamano Lucas Torreira e Gary Medel. Loro due sono l’esempio che l’altezza non conta quando hai leadership addosso. Sempre sulla linea mediana ci sono Jack Bonaventura che ritorna disponibile dopo la squalifica e Roberto Soriano, capitano dei felsinei, che rivede la titolarità dopo l’unica panchina in due anni da intoccabile. Entrambi hanno il contratto fino al 2023 e vorrebbero restare a Firenze e Bologna.

C’è poi il confronto in attacco tra Piatek e Arnautovic, e quello in panchina tra Italiano e Mihajlovic che hanno temperamento e metodi diversi. Ma soprattutto, per entrambe le squadre, c’è un’altra partita, ovvero quella che si giocherà sullo stadio e per la quale la Fiorentina ha svelato le sue mosse nel corso della settimana.