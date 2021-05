Quattro squadre (tra cui Milan e Juventus) continuano la ribellione contro la UEFA dopo la Superleague: a rischio la loro partecipazione alle coppe europee

Secondo quanto riportato da ESPN.com la UEFA sarebbe infatti pronta a prendere severe azioni disciplinari contro i club che hanno dato vita alla Superlega e che devono ancora prendere le distanze dal progetto. Negli ultimi giorni ci sarebbero stati contatti con tutti i club fondatori per trovare un accordo e evitare sanzioni più severe. Le squadre inglesi, l’Atletico Madrid e in parte anche l’Inter pare abbiano accettato lo sconto di pena. Real Madrid, Juventus, Barcellona e Milan invece non sembrano intenzionate a fare passi indietro e potrebbero rischiare l’esclusione per due anni dalle competizioni europee. Dal loro canto le quattro squadre contano sul fatto che nei documenti per la fattibilità della Superlega era citato un permesso che sarebbe dovuto arrivare dalla UEFA stessa. La questione dunque, potrebbe essere ancora aperta.