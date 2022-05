Quattro titolari per fare più competitiva la Fiorentina: Si inizia dalla porta. Dragowski ha mercato

Per rendere la Fiorentina più competitiva in campionato e per giocare in Europa da protagonista serviranno tre o quattro titolari ai quali aggiungere almeno altrettanti calciatori di valore per aumentare la qualità delle rotazioni. Il tutto se non vi saranno cessioni di rilievo che potrebbero ampliare il lavoro da fare. Così La Gazzetta dello Sport presenta il prossimo mercato viola.

Tra i titolari i dirigenti gigliati devono comprare un portiere. Pietro Terracciano rimarrà ma tornerà a fare il dodicesimo, mentre il terzo sarà Antonio Rosati. Due le piste principali al momento. La prima porta a Guglielmo Vicario (’96) autore di una grandiosa stagione all’Empoli. La seconda, in rimonta, a Pierluigi Gollini (’95).

Bartłomiej Drągowski lascerà Firenze e ha mercato: il Southampton si è interessato, il Bournemouth (in pole) prova a prenderlo da anni e sta tentando di bruciare la concorrenza. Infine ci sarebbero anche un altro paio di squadre.