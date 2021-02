Quei continui ammiccamenti a De Paul. La Fiorentina vuole riprovarci alla prossima occasione utile

Nella gara di oggi in programma contro l’Udinese la Fiorentina dovrà fare molta attenzione al vero motore della squadra friulana, ovvero Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino è un giocatore sempre più decisivo, ed è per questo che la Fiorentina, che lo segue ormai da diverso tempo, sta continuando a tenerlo d’occhio. Secondo quanto riferisce Repubblica sembra che i viola possano tornare alla carica per il giocatore in vista della prossima sessione estiva. C’è da precisare che questa resta una prospettiva ormai difficile da confermare visto il livello raggiunto da De Paul e i numerosi corteggiamenti da tutta Europa, ma una piccola porta è bene comunque lasciarla aperta. Molto dipenderà anche dalla sua volontà si restare in Italia o provare un’esperienza all’estero con una squadra sicura di giocare le coppe europee.