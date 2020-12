Quei due che hanno fatto la differenza: Prandelli riparte da loro

La Fiorentina, pur soffrendo la verticalità del Sassuolo e gli slalom di Berardi e Boga ha pressoché controllato tutta la gara, potendo anche recriminare per una vittoria che sarebbe stata quantomeno meritata. Come evidenzia Calciomercato.com, la differenza rispetto alle precedenti uscite l’hanno fatta principalmente due giocatori: Amrabat e Ribery. Il centrocampista marocchino, per la prima volta in stagione, ha giocato una partita superlativa a centrocampo, cancellando dal campo Locatelli e costringendolo sistematicamente all’errore, velocizzando la manovra e facilitando la giocata a tutta la squadra. Ribery, invece, dopo un periodo di naturale flessione, ha giocato una gara ai suoi livelli, tornando il trascinatore che eravamo abituati a vedere la scorsa stagione. Aver recuperato due giocatori così importanti è sicuramente la dimostrazione dell’ottimo lavoro che sta svolgendo Cesare Prandelli, che con non poche difficoltà sta ricostruendo la Fiorentina pezzo per pezzo. Il primo a metterci la faccia, insieme a Daniele Pradè, è proprio il tecnico, che si è fatto garante e condottiero in questo momento difficile, rassicurando anche i giocatori e stimolandoli toccando i giusti tasti.

