Quei due/quarti di difesa empolese che piacciono tanto alla Fiorentina: e anche Zurkowski ha il suo peso

Non sono pochi i giocatori dell’Empoli che piacciono alla Fiorentina, dalla difesa allo stesso Bajrami e anche Pinamonti (che però è dell’Inter): in particolare due difensori dei quattro titolari azzurri. Si tratta di Fabiano Parisi, terzino mancino, e Mattia Viti, centrale. Classe 2000 il primo, classe 2002 il secondo, entrambi in Under 21: tradizionalmente di affari tra i due club toscani ne sono stati fatti, non molti per la verità favorevoli alla squadra viola. Nella contesa, scrive il Corriere dello Sport, c’è anche Zurkowski che l’Empoli non ha riscattato ma che potrebbe essere rientrare comunque in qualche operazione allargata.