Quei mesi che non servono a cambiare il finale della storia di Eysseric con la Fiorentina

Da ufo in calciatore. Fino a che era rimasto in sella da allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli aveva riscoperto Valentin Eysseric, dandogli una sorta di seconda vita calcistica con la maglia viola. Minuti in campo, addirittura delle possibilità da titolare, ‘ripagate’ con alcune prestazioni discrete (alternate ad altre anonime) e due reti contro Spezia e Benevento.

Mesi diversi rispetto al passato quelli vissuti da francese in riva all’Arno…ma che non serviranno a cambiare il finale della sua storia con la Fiorentina. A fine campionato, vada come vada, il giocatore lascerà il club in scadenza di contratto e dovrà cercarsi un’altra squadra che lo possa accogliere. Probabilmente per lui ci sarà il ritorno in Francia dove comunque si è fatto conoscere nel corso degli anni.