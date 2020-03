Quel 24 Marzo che resterà per sempre nella storia della Fiorentina

Il tempo corre via veloce. Sembra inesorabile. Oggi, 24 Marzo infatti ricorre una data che rimarrà, a lungo, nella storia del calcio italiano.

Infatti, l’anno scorso, Juventus Women e Fiorentina hanno disputato la partita di calcio femminile con più spettatori della storia del calcio tricolore. Trentanovemila persone nello Juventus Stadium, casa dei maschi bianconeri.

Una partita, quella delle ragazze di Cincotta, che venne preparata come se fosse una finale di Champions League. Attesa creata su web e giornali, collegamenti tv dai giorni precedenti e una diretta tv capace di monopolizzare la domenica di tanti appassionati di calcio.

Qualcosa di insolito per il pallone rosa. Qualcosa di insolito fino a quel momento. Perché qualcuno, dopo l’exploit della nazionale femminile, si era già accorto del calcio del gentil sesso. Ma dopo quel Juventus-Fiorentina ancora più persone erano a conoscenza che in Italia c’è il calcio femminile e viene fatto ad alti livelli.

Per una domenica le protagoniste erano quelle ragazze in viola che avevano portato a Firenze lo Scudetto, la Coppa Italia, la Supercoppa, ma che ancora erano state ignorate. Una sconfitta, di misura, sul campo torinese, ma una vittoria per lo spettacolo regalato.

A distanza di un anno, la Fiorentina Women’s ha comunque realizzato una buona stagione: seconda piazza parimerito col Milan a 35 punti, nove in meno dalla capolista Juventus. Perché sì le ragazze di Cincotta sono quelle che hanno riportato la Fiorentina in Champions League, anche se qualcuno ancora non se ne è accorto.

L’arrivo di Rocco Commisso, però, ha cambiato tutto perché il patron viola ha subito valorizzato la compagine rosa della Fiorentina ed ha seguito da vicino tutte le vicende di Lazaro e compagne. Il futuro è roseo per la Fiorentina Women’s intanto, però, si aspetta come negli altri campionati.