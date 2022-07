Quel legame che (ancora) lega Torreira alla Fiorentina

Ci sono storie che di chiudersi proprio non ne vogliono sapere. Legami che difficilmente si possono spezzare, anche davanti alle (apparenti) evidenze. L’avventura di Lucas Torreira alla Fiorentina è finita. Nel peggiore dei modi. Come in tutti quei matrimoni in cui ci si lascia male, con frecciatine (o frecciatone in questo caso) all’altra parte. Come vi abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, però, quella presunta -netta- frattura tra l’uruguayano e lo spogliatoio non c’è stata. Anzi.

Come è facile vedere, il giocatore è rimasto molto legato ad alcuni colleghi in particolare. Due dei sudamericani viola, Quarta e Gonzalez, che hanno condiviso parte di queste vacanze assieme. Non soltanto l’altro giorno al Forte dei Marmi, ma anche prima del ritiro negli Stati Uniti (a Miami). È facile pensare come i due che sono rimasti alla Fiorentina avrebbero voluto condividere Moena insieme a chi è stato cacciato. Ma ormai è andata. O forse no.

Le possibilità di un (clamoroso) ritorno di Torreira rasentano lo zero. Il suo rapporto con l’Arsenal, d’altro canto, è al capolinea da almeno un anno. Lo dimostra anche il fatto che l’ex viola ha passato l’ultima settimana a Firenze, rinunciando quindi alla tournée dei Gunners negli States. Ma ripetiamo: il suo capitolo alla Fiorentina, per il momento, per questa sessione di mercato, è chiuso. Il suo contratto con la società londinese scade però tra un anno e visto il forte attaccamento che ha dimostrato non è da escludere un come back nella prossima estate.

Nel frattempo, ci basta ricordare, a differenza di chi si inventa le famose liti nello spogliatoio di Salerno, che Lucas non ha pessimi rapporti con i suoi ex compagni. Né tantomeno con Italiano. La “colpa” dell’allontanamento da parte del mister è da rigettare. Almeno dal punto di vista caratteriale. Che poi siano stati scelti altri profili dal punto di vista tattico, beh, quello ce lo dirà il campo. Se è vero, come ha detto Pradè, che “tutti in Fiorentina abbiamo scelto Amrabat” allora lo sapremo molto presto. Se quelle ultime tre partite da titolare sono bastate per cancellare il tre volte giocatore del mese votato dai tifosi della Fiorentina.