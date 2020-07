Quel legame con Mancini e una storia che ha già riguardato la Fiorentina: ma la preferenza Di De Rossi stavolta sarebbe viola

Un anno fa Daniele De Rossi declinò gentilmente la proposta della Fiorentina per non fare uno “sgarbo” alla Roma e anche per soddisfare il suo sogno, cioè quello di giocare alla Bombonera con il Boca Juniors. L’avventura poi è durata appena cinque partite, sette contando anche le coppe, prima della decisione di lasciare il calcio, almeno come giocatore. Neanche il tempo di pensare al futuro ed ecco la proposta-suggestione da parte della Fiorentina: se pur dalla società viola smentiscano, il contatto tra le parti c’è stato. Lo conferma anche La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come, in attesa di prendere il patentino, De Rossi sarebbe affiancato da un collega dotato dei “gradi” giusti. E’ una dinamica questa che ricorda l’ultima Fiorentina presentabile di Cecchi Gori, che per sostituire Terim fece carte false pur di aggiudicarsi Roberto Mancini, a quel tempo 37enne e ritiratosi da pochi… giorni. L’alternativa per De Rossi sarebbe stato il posto da vice proprio di Mancini in Nazionale ma stavolta la sua preferenza sarebbe per la società viola.

